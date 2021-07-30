Россельхознадзор дал "зеленый свет" томатам 34 азербайджанских предприятий

Еще 34 предприятия из Азербайджана и один кооператив получили "добро" на поставку томатов в Россию, - говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 3 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 34 азербайджанских предприятий и одного азербайджанского кооператива. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, инспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Теперь поставлять томаты в Россию могут уже 187 азербайджанских производителей.

Напомним, в декабре 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана в связи с систематическими обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.