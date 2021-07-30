Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с пожарами в Турции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким жертв пожаров, охвативших юг Турции. Соответствующее сообщение опубликовано на ее странице в Instagram.

"С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции", - говорится в нем.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего исцеления раненым", - написала первый вице-президент Азербайджана.

Мехрибан Алиева подчеркнула, что боль турецкого народа - это боль и азербайджанского народа. Она также обратилась к Всевышнему с просьбой "ниспослать силы и терпение всему народу Турции".