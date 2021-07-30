В США рассказали, в чем дельта-штамм COVID-19 схож с ветряной оспой

Штамм "дельта" коронавируса COVID-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем другие его разновидности, и распространяется почти с той же легкостью, что и ветряная оспа. Об этом свидетельствуют внутренние документы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, с которыми ознакомились сегодня журналисты телеканала CNN.

Как говорится в материале, руководитель организации Рошель Валенски подтвердила подлинность документов. "Это один из наиболее легко передающихся известных нам вирусов", - заявила она, сравнив дельта-штамм по легкости передачи с ветряной оспой и корью.

Согласно приведенным оценкам, от одного инфицированного дельта-штаммом в среднем могут заразиться 8-9 человек. Как отмечает CNN, в указанных документах ЦКПЗ говорится о том, что полностью вакцинированные люди в случае заражения "дельтой" распространяют его "с той же скоростью, что и непривитые".

Вaлeнски рaнee зaявилa, чтo пoлнoстью вaкцинирoвaнныe люди зaрaжаются COVID-19 oчeнь рeдкo. Специалисты ЦКПЗ нa этoй нeдeлe пoдчeркнули, чтo прoдoлжaют "рeшительнo призывать" всeх в СШA привиться, пoскoльку вaкцинaция прeдoтвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом "дельта".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 196 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.