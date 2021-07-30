Экс-игрок "Ростова" перейдет в европейский топ-клуб

Футболист "Дженоа" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов подпишет контракт с итальянской "Ромой", сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий завтра прилетит в Рим, чтобы пройти медосмотр и подписать 5-летний контракт с новой командой. Зарплата Шомуродова составит 2 млн евро.

Отмечается, что римляне арендуют форварда за 2,5 млн евро с правом выкупа за 17,5 млн евро.

Стоит добавить, что в прошлом сезоне Шомуродов забил 8 голов за 31 игру в Серии А.