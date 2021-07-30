Собянин поздравил тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу поздравил с днем рождения президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, тренера Ирину Винер-Усманову.
"Сегодня день рождения выдающегося тренера и педагога Ирины Винер-Усмановой. Поздравляю вас, уважаемая Ирина Александровна", - написал он на своей странице в Instagram.
Собянин отметил, что с Винер-Усмановой художественная гимнастика поднялась на невероятную высоту. "Ваша работа дарит зрителям массу позитивных эмоций и чувство гордости за российский спорт", - добавил мэр Москвы.
Он пожелал тренеру крепкого здоровья и сил. "И, конечно, удачи нашим девочкам на Олимпиаде. Верим в победу", - отметил Собянин.
Ирина Винер-Усманова родилась в Самарканде 30 июля 1948 года, с детства занималась гимнастикой, в Ташкенте ее тренерами были Лилия Петрова и Элеонора Сумарокова.
С 1992 года Винер-Усманова является главным тренером Центра олимпийской подготовки в Москве, а с 2001 года - главный тренер сборной России по художественной гимнастике.
Вестник Кавказа
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