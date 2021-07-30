Россия и ОАЭ создадут совместную рабочую группу по водородной энергетике

Минэнерго РФ сообщает, что Россия и ОАЭ достигли договоренности о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики.

"Россия и ОАЭ в ходе совместных консультаций договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, в рамках группы страны будут развивать двустороннее сотрудничество в области водорода", - говорится в сообщении ведомства, пишет ТАСС.

Первые консультации сторон по данному вопросу провели замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и замминистра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль Олама. Также в консультациях участвовали замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и представители бизнес-сообществ России и ОАЭ.