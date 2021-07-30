МИД: Россия помогает Турции в тушении пожаров и внимательно следит за ситуацией

Россия следит за ситуацией с пожарами в Турции, контакт с местными властями постоянный, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы внимательно следим за ситуацией. РФ, вы знаете, оказала содействие турецким властям, чтобы помочь им справиться с этой бедой. Там работает наша техника, включая самолеты Бе-200. Мы находимся в постоянном контакте с турецкими властями", - рассказал Грушко.

Он подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы пребывание сограждан в Турции было безопасным.

"Исходим из того, что у турецкой стороны достаточно ресурсов, чтобы обеспечить интересы и безопасность российских граждан. Конечно, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам придется принимать антикризисные решения, но тем не менее, конечно, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано все возможное для того, чтобы пребывание наших граждан там было безопасным", - заявил замглавы МИД РФ.