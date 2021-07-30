Украина получила от НАТО аппараты ИВЛ для борьбы с COVID-19
НАТО передала Украине десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Североатлантического альянса.
В документе отмечается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передал аппараты генеральному директору Государственного центра общественного здравоохранения Украины Роману Родыне 22 июля.
В НАТО также сообщили, что оборудование получат медучреждения Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областей, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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