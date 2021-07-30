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Названы сроки доставки новой партии Pfizer в Грузию

Названы сроки доставки новой партии Pfizer в Грузию

В Грузию 31 июля прибудет новая поставка вакцины Pfizer в количестве 169 тысяч доз. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он рекомендует всем гражданам вакцинироваться и следовать всем рекомендациям учреждения.

Замминистра здравоохранения Грузия Тамар Габуния заметила, что немецко-американской вакциной можно привиться и в амбулаторных учреждениях. Такое решение принято, учитывая запасы вакцины и с учетом побочного воздействия прививок. 

По заявлению Габунии, около семи больниц готовы включить в программу вакцинации препарат Pfizer. В селах вакцинируют китайскими прививками Sinovac и Sinopharm.

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Вестник Кавказа

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