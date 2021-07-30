Парк для реабилитации цирковых слонов открылся в Сочи

Первый в России парк-санаторий для реабилитации цирковых слонов появился в Сочи. Об этом сообщила главный организатор парка Екатерина Дементьева.

Она отметила, что парк может стать постоянным домом для слонов в дальнейшем, также планируется создать условия для их размножения.

Ранее в Адлерском районе, на территории села Ахштырь 24 июля по инициативе дрессировщика Андрея Дементьева-Корнилова и Росгосцирка был создан пансионат отдыха для слонов.

"В наших планах оставаться в следующий сезон например, на полный сезон, и дальше обосноваться так, чтобы слоны были в одной точке, чтобы не переезжали, это прям был целый парк слонов, где мы бы не только привозили сюда еще слонов, но и занимались их размножением. Идея заключается в том, чтобы размножать слонов на территории Российской Федерации", - приводит слова Дементьевой РИА Новости.

Организатор добавила, что парк-санаторий для посещения будет открыт до 1 сентября 2021 года.