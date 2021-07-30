На Кубани с 1 августа начнут штрафовать туристов, не привившихся в течение трех дней

В Краснодарском крае с 1 августа вступят в силу новые ограничения для туристов, отказ вакцинации может обойтись отдыхающему в 30 тыс рублей.

"С 1 августа начинают действовать дополнительные правила заселения в отели, санатории пансионаты и другие средства размещения Краснодарского края. Ответственность за исполнение взятых на себя обязательств ложится на туриста", - сообщает пресс-служба администрации края.

Туристы на Кубани с 1 августа при заселении обязаны представить сертификат о вакцинации, подойдет и справка о получении первой дозы препарата, или справка с портала "Госуслуги" о перенесенном менее полугода назад заболевании.

Также заселение возможно от отрицательном ПЦР-тесте, но турист обязан подписать добровольное согласие на вакцинацию в течение трех дней. Если отдыхающий не сделает прививку за эти дни, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Отрицательный ПЦР также должны предъявлять молодые люди 15-18 лет.

Туристы, имеющие противопоказания к вакцинации, должны предоставить справку о медотводе.