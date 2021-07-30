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Под Азовским морем добыли первую партию пресной воды

Под Азовским морем добыли первую партию пресной воды

Из источников, находящихся под Азовским морем, впервые добыли пресную воду, рассказал в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние", - сообщил он, пишет ТАСС.

Хуснуллин добавил, что к концу сентября появится информация о качестве и объемах запасов воды под морем.

Пресную воду удалось обнаружить на глубине 100 метров.

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Вестник Кавказа

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