Под Азовским морем добыли первую партию пресной воды

Из источников, находящихся под Азовским морем, впервые добыли пресную воду, рассказал в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние", - сообщил он, пишет ТАСС.

Хуснуллин добавил, что к концу сентября появится информация о качестве и объемах запасов воды под морем.

Пресную воду удалось обнаружить на глубине 100 метров.