Эрдоган сообщил, что начато расследование причин одновременных пожаров в нескольких регионах Турции
МВД Турции занимается расследованием причины одновременного возникновения лесных пожаров в различных провинциях страны, заявил в пятницу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
Президент страны призвал к отказу от спекуляций на тему пожаров, однако уточнил, что в рамках расследования в качестве одной из причин лесных пожаров рассматривается также диверсия.
"Продолжается тушение лесных пожаров в 1140 точке страны. Призываю дождаться итогов расследования. Члены правительства на данный момент также находятся на местах", - сказал Эрдоган.
По словам турецкого лидера, на локализацию пожаров направлены все ресурсы, а наиболее эффективным инструментом являются самолеты-амфибии.
"По состоянию на 30 июля в борьбе с лесными пожарами задействованы уже 5-6 самолетов-амфибий, в том числе те, что приобретены в России и Украине", - уточнил он.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться