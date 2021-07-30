Ростуризм попросил туроператоров пойти навстречу туристам в связи с пожарами в Турции

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) обратилось к туроператорам с просьбой идти навстречу туристам, если условия поездок будут меняться в связи с пожарами в Турции. Об этом говорится в обращении главы Ростуризма Зарины Догузовой, опубликованном на сайте ведомства.

Она посоветовала туристам, планирующим поездки в Турцию, быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. "Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться", - подчеркнула Догузова.

По ее словам, Ростуризм продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции. "По информации туроператоров и генконсульства России в Анталье, ситуация продолжает оставаться непростой", - сказала глава ведомства.

При этом она указала на то, что власти Турции делают все возможное для локализации пожаров и обеспечения безопасности туристов. "Мы надеемся, что в самое ближайшее время все очаги будут ликвидированы", - заключила Догузова.