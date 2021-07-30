Российские пограничники на границе Армении и Азербайджана - что решит Кремль?

Армения и Азербайджан снова вступили в вооруженное противостояние, теперь на границе. Между Гегаркуникской областью РА и Кельбаджарским районом АР в течение последних семи дней регулярно происходили перестрелки, гибли военные. С чем связано новое обострение и может ли кто-то предотвратить новую войну?

С 23 июля напряженность на армяно-азербайджанской границе перенеслась с Нахчыванской Автономной Республики на Кельбаджарский район. На том же участке сходные инциденты, только без потерь, были и в мае. Обострения на границе кажутся весьма странными для тех, кто помнит, что 9 ноября президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян подписали трехстороннее Заявление об окончании Карабахской войны - в нем прежде всего объявляется "о полном прекращении военных действий" между двумя странами.

Но почему же, несмотря на перемирие, стороны стреляют? Причина кроется в том, что 30 лет между Арменией и Азербайджаном не было установленной и согласованной границы, а часть ее была оккупирована армянскими войсками вместе с 20% азербайджанских территорий. После 44-дневной войны прошлой осенью все в корне изменилось, на всех приграничных территориях АР был восстановлен законный контроль азербайджанских властей, и возникла необходимость двум республикам установить свои границы согласно административно-территориальному делению республик в СССР. Граница между Азербайджаном и Арменией должна быть такой же, как между Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

Нынешняя ситуация крайне не устраивает армянскую сторону, стремящуюся удержать как можно больше чужой земли под своим контролем даже после войны. Борьба идет буквально за каждый сантиметр, и это приводит к спорам и конфликтам, которые не всегда кончаются одними лишь ругательствами. Напомним, что всего за одну неделю ВС Армении трижды, 23, 25 и 29 июля нанесли массированные удары из стрелкового оружия и гранатометов по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе. За это время там погибли один азербайджанский военный и более пяти армянских.

Каждая такая стычка крайне опасна. Даже если между странами подписано перемирие при посредничестве России, окончательного договора о мире у них нет, и любая перестрелка может вылиться в новые масштабные боевые действия. Надо сказать, такой исход не выгоден ни одной из сторон. Армения с разгромленной армией однозначно потерпит поражение. Что касается Азербайджана, то он стремится установить наконец мир с соседом, разблокировать коммуникации и зажить спокойно, чему провокации ВС РА не способствуют, тем более что Ереван постоянно пытается втянуть в ситуацию ОДКБ. Понятно, что ни Пашинян, ни Алиев не пойдут на большую войну, но из истории мы знаем, что иногда обстоятельства корректируют изначальные планы полководцев.

Пока на армяно-азербайджанской границе продолжаются стычки, премьер-министр Армении Никол Пашинян решил снова обратиться в Москву. Он попросил Россию разместить своих пограничников вдоль границы с Азербайджаном, а ОДКБ прислать наблюдателей. На первый взгляд, весьма разумное предложение. Русские военные встанут между армянскими и азербайджанскими, и те уже точно не будут воевать. Но возникает вопрос, а где именно будут стоять российские миротворцы? Да, карты границ Армянской и Азербайджанской ССР у Кремля есть, но согласованы ли они с Пашиняном и Алиевым? Встанешь на 2 м вправо – разозлишь Баку, влево – Ереван. Поэтому прежде, чем отправлять военных, России нужно будет согласовать окончательные границы с обеими странами – а это процесс очень долгий и спорный.

Из двух стран в размещении российских пограничников в первую очередь заинтересована Армения. Пашинян элементарно боится, что его военные не справятся в тех случаях, когда возникнут споры, и азербайджанская армия силой продавит свой вариант решения. Поэтому лучше, чтобы вместо армян стояли россияне, по которым азербайджанцы не станут стрелять. Что касается Баку, то он наверняка был бы не против предложения Пашиняна, если бы границы уже были четко согласованы.

Судя по реакции Пескова, Россия пока не торопится вводить своих военных для обслуживания армянских интересов: "Контакты с Ереваном продолжаются, больше мне добавить нечего". Следует напомнить, что российские военные уже охраняют границу Армении с Турцией, а миротворцы России размещены на территории Азербайджана вокруг Ханкенди. В Кремле, возможно, считают, что размещение на не согласованной границе чревато ухудшением отношений что с одной страной, что с другой. Ведь без компромисса между самим Ереваном и Баку, любой шаг Москвы будет обязательно в чью-то пользу. Россия в этом явно не заинтересована.