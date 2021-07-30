Один из рабочих умер после получения ожогов на ростовском химкомбинате

Умер один из рабочих, который получил сильные ожоги при пожаре на химзаводе в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах области.

"Один рабочий умер", - сказал собеседник.

Напомним, что на химическом комбинате "Каменский" в Каменск-Шахтинском произошел взрыв и пожар во время заполнения емкостей. Ранее отмечалось, что в результате инцидента пострадали семь человек.