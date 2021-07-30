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Один из рабочих умер после получения ожогов на ростовском химкомбинате

Один из рабочих умер после получения ожогов на ростовском химкомбинате

Умер один из рабочих, который получил сильные ожоги при пожаре на химзаводе в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах области.

"Один рабочий умер", - сказал собеседник.

Напомним, что на химическом комбинате "Каменский" в Каменск-Шахтинском произошел взрыв и пожар во время заполнения емкостей. Ранее отмечалось, что в результате инцидента пострадали семь человек.

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