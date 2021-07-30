В МИД сообщили, что учения НАТО в Грузии вызывают озабоченность России

Учения НАТО в Грузии Agile Spirit вызывают озабоченность Москвы, рассказал в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он напомнил, что в последние годы увеличилось количество учений НАТО, многие из них имеют антироссийскую направленность. "С учетом общего военного планирования НАТО, которое все больше затачивается для парирования так называемой угрозы с востока, подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними [учениями НАТО в Грузии Agile Spirit] следим и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы", - заявил замглавы МИД.

Учения Agile Spirit стартовали 26 июля, в них принимают участие 12 стран - членов НАТО, а также Грузия, Азербайджан, Украина.