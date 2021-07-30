Главный эпидемиолог Грузии рассказал, сколько еще продлится пик заболеваемости коронавирусом

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в настоящее время Грузия находится на стадии роста заболеваемости после третьей волны или в начале четвертой волны коронавируса COVID-19.

"Не важно, как это называть. Факт - эпидемиологическая ситуация ухудшилась", - сказал главный эпидемиолог страны.

Он подчеркнул, что, число выявляемых случаев в абсолютных числах растет, однако темп роста чуть меньше, чем ожидалось. "Это позволяет нам думать, и Институт Health Metrics сообщает нам, что сейчас мы переходим к следующему пику, который может продлиться еще 10-14 дней, а затем пойдет спад, но более медленными темпами", - цитирует Гамкрелидзе "Sputnik Грузия".

Он также акцентировал внимание на том, что для того, чтобы сдержать четвертую волну, необходимо носить маску, воздержаться от посещения мест скопления людей и вакцинироваться.

Число заболевших коронавирусом в Грузии за последние две недели увеличилось на 102%. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 416 338 человек. Справились с болезнью 381 246 жителей страны, умерли - 5793.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 196 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.

