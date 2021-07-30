В России могут появиться недорогие тарифы мобильной связи для пенсионеров

Идею разработать недорогие тарифы мобильной связи для пенсионеров поддерживает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Я конечно, за любые меры дополнительной поддержки пенсионеров. <…> Тут нужно для реализации понимать, что соответствующие пакеты, которые будут предлагаться компаниями, должны использоваться понятной социальной группой, то есть пенсионерами, а не под видом пенсионеров чтобы использовались всеми подряд. <…> В целом можно было бы поддержать", - заявил он.

Нилов подчеркнул, что доступные тарифы для пенсионеров не должны привести к повышению цены на мобильную связь для остальных пользователей .

Ранее член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил крупным сотовым операторам задуматься над разработкой недорогих тарифов для людей пожилого возраста.