Хутор Копанский на Кубани остался без воды

В пригороде Краснодара в пятницу без воды остались более тысячи человек.

На хуторе Копанской из строя вышел перекачивающий насос. Водоснабжение прекращено на улицах Центральной, Братской, Южной, Победы, Брусничной, Уренгойской. Отключение коснулось около 500 домовладений, это порядка 1100 человек, из которых почти 370 - дети.

Бригада "Водоканала" занимается восстановительными работами, они продлятся около 5 часов, пишут "Кубанские новости".

Автоцистерна с водой до конца работ будет стоять у храма на пересечении улиц Центральной и Березовой.