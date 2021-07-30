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Выручка "Почты России" выросла почти до 100 млрд рублей

Выручка &quot;Почты России&quot; выросла почти до 100 млрд рублей

Выручка "Почты России" по РСБУ в первой половине 2021 года составила 95,8 млрд рублей. Об этом сообщил почтовый оператор.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выручка увеличилась на 8,4%.

В частности, в отчетном периоде доход от услуг почтовой связи, являющихся основным направлением бизнеса компании, выросла до 71,9 млрд руб (рост на 10,9%).

Выручка от торговой деятельности составила 13,5 млрд руб (рост на 4,9%). 

Цифровая выручка компании по итогам первой половины текущего года достигла 24 млрд руб, что составило 25% от всех доходов отчетного периода по РСБУ, передает "Интерфакс". 
 

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