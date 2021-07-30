В театрах Махачкалы открылись пункты вакцинации

Дополнительные пункты вакцинации развернули в Русском драмтеатре имени Максима Горького и в Аварском театре Махачкалы.

В Русском театре привиться от коронавируса можно с 13:00 до 19:00 в будние дни и с 10:00 до 19:00 в выходные, сообщает руководство театра на своей странице в Instagram.

В пресс-службе Аварского театра отметили, пункт вакцинации работает с 15:00 до 19:00 в выходные дни.

Стоит добавить, что пункт вакцинации также открылся у стадиона "Труд".