Синоптики пообещали москвичам жаркие выходные

В выходные воздух в Москве прогреется до плюс 28, сообщили в центре погоды "Фобос".

"В выходные дни погода будет изменчивой в центральной части России, включая Московский регион. Будет тепло, в субботу без осадков, плюс 26-28, в воскресенье тоже мы ожидаем 26-28 градусов тепла, но с кратковременным дождем и грозой в полуденные часы", - сообщили в центре погоды "Фобос".

Атмосферное давление начнет расти, предупредили синоптики.

"В общем-то, такая погода характерна для конца июля за исключением, может быть, температуры", - отметили в "Фобосе".

Дожди сместились на восток Москвы и Московской области, так что сильных дождей в регионе не ожидается.