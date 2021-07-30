Главу одного из районов Дагестана выпустили под залог в миллион рублей

Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения руководителю Цунтинского района Шамилю Магомедову, арестованному по делу о взятке, сообщает пресс-служба суда.

"Верховный суд смягчил меру пресечения временно отстранённому от должности главе Цунтинского района Магомедову, который ранее Советским районным судом Махачкалы был арестован по делу о получении взятки. Суд отпустил его из-под стражи под залог в один млн рублей", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на отстраненного главу района наложен ряд ограничений.

Напомним, что Магомедов был задержан в апреле текущего года. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя глав двух коммерческих компаний передать ему взятку в 1,25 млн рублей – 10% от стоимости выполненных организациями ремонтных работ в трех школах Цунтинского района, обещая покровительство, если компании примут участие в освоении бюджетных средств по муниципальным контрактам. Подчеркивается, что в последующем взятка была снижена до 1 млн рублей.