Стали известны три симптома затяжного коронавируса

В ВОЗ перечислили три главных симптома затяжного коронавируса.

"Некоторые из наиболее распространенных симптомов постковидного состояния или, как вы сказали, затяжного COVID, включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют "мозговым туманом", а также усталость. Это три наиболее распространенных. Однако на самом деле у пациентов было зарегистрировано более 200 симптомов", - сообщила представитель ВОЗ Джанет Диас в ходе онлайн-программы организации "Наука за 5 минут".

Отмечается, что некоторые симптомы затяжного коронавируса могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев.

"Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение", - добавила она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что пациентами с постковидом необходима помощь специалистов по реабилитации, а также психологов.