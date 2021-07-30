Екатерина Федоренко стала врио мэра Керчи
Врио главы администрации Керчи стала ранее занимавшая пост одного из заместителей мэра Екатерина Федоренко, сообщает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Исполняющей обязанности главы города назначена Екатерина Федоренко", - приводит слова Крючкова РИА Новости.
Он отметил, что решение принято на сессии городского совета. Федоренко будет исполнять обязанности мэра Керчи до проведения конкурса и избрания нового главы администрации города.
Предыдущий руководитель Керчи Сергей Бороздин в июле подал в отставку.
Вестник Кавказа
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