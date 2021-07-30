"Грузинская мечта" объяснила разрыв сделки с оппозицией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, почему правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" разорвала сделку с оппозицией.

Напомним, 28 июля "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 28 июля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.

По словам главы правительства, правящая партия в одностороннем порядке выполнила все обязательства, взятые в рамках соглашения от 19 апреля. "Мы приняли решение и вышли из соглашения, которое было оформлено односторонне. Реально это хорошо разъяснил председатель партии. Мы в течение 100 дней практически в одностороннем порядке выполняли взятые обязательства", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Гарибашвили поблагодарил всех, кто был вовлечен в процесс нормализации внутреполитической ситуации в Грузии. "Здесь же хочу воспользоваться случаем и публично выразить благодарность президенту Мишелю, человеку, который сделал многое, чтобы успокоить нашу внутриполитическую ситуацию. Благодарю всех, кто был включен в этот процесс", - сказал премьер.

При этом он обратил внимание на то, что главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" проявила абсолютную безответственность, отказавшись подписывать соглашение. "Они осознанно не подписали соглашение, полностью проигнорировали, оскорбили Евросоюз, США. Безусловно, мы сделали все, выполнили все обязательства односторонне. Это было сказано публично и хочу тут же подтвердить, что с нашей стороны будут продолжены реформы. Мы также выслушали заявление Шарля Мишеля", - поведал Гарибашвили.

Он также призвал всех успокоиться. "Сейчас нам нужно развитие, нашему населению нужна стабильность и развитие, это необходимо нашей стране", - заключил глава правительства.