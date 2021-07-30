Заболеваемость коронавирусом в Узбекистане продолжает рекордный рост

В Узбекистане за минувшие сутки выявили 897 новых случаев заражения коронавирусом - максимум с начала 2021 года. Рекорды по заболеваемости устанавливаются в республике почти две недели подряд.

Общее число инфицированных в Узбекистане составляет на сегодняшний день 128 403 человека.

Умерли за сутки семь пациентов, с начала пандемии - 866, сообщает Минздрав республики.

В больницах на лечении остаются чуть менее 5 тыс человек.