В Роспотребнадзоре сообщили о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в России по-прежнему достаточно напряженная.

"Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. Есть субъекты, где ситуация стабилизировалась - как в Московской области", - цитирует ее ТАСС.

Попова также отметила, что в РФ необходимо ускорить темпы вакцинации, чтобы не допустить очередного взрывного роста заболеваемости осенью.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 242 066 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 5 588 848 жителей страны, умерли - 157 771.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 196 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.