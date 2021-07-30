Крым является лидером среди регионов России по дорожному строительству

Темпы строительства дорог в Крыму самые значительные среди всех российских регионов, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Крым по темпам дорожного строительства на первом месте в стране - в этом году по количеству ремонтируемых и строящихся дорог", - заявил Хуснуллин после совещания в Симферополе, пишет "Интерфакс".

Напомним, Марат Хуснуллин назначен куратором Южного федерального округа.