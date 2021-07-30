Российский МИД оценил ситуацию на границе Азербайджана и Армении

В МИД России выразили обеспокоенность недавними инцидентами на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

"Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам", - говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления раненым.

"К сожалению, ситуация на границе продолжает оставаться напряженной", - констатировали в МИД.

В министерстве призвали Азербайджан и Армению воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки. Решать возникающие вопросы необходимо политико-дипломатическим путем, подчеркивается в комментарии Бикантова.

"Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы. Намерены активно работать над превращением Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания в русле Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации", - отмечается в официальном сообщении.