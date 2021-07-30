Прямые туристические рейсы из Москвы на курорты Египта откроются 9 августа

Туроператор "Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" начнет с 9 августа выполнять прямые туристические рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

"Рейсы будут осуществляться по пять раз в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Первые рейсы из аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх и Хургаду состоятся 9 августа", - сообщили в туроператоре, пишет РИА Новости.

Пакетный тур на двоих в Шарм-эш-Шейх в отель три звезды "все включено" на семь ночей будет стоить от 82 тыс рублей, в отель четыре звезды - от 88 тыс рублей, а в пять звезд - от 94 тыс рублей.

Туры с перелетом в Хургаду на семь ночей с системой "все включено" в трех- и четырехзвездочных отелях предлагаются от 89,5 тыс рублей, в пять звезд - от 101 тыс рублей.

В пресс-службе Tez Tour отметили, что также готовы предложить туры, если билеты на разрешенные рейсы появятся в свободной продаже.

Ожидается, что после первой волны ажиотажного спроса, цены стабилизируются, это произойдет через 1-2 недели после вылета первых рейсов.