В Кибрае мужчина убил семью из четырех человек и строителя
В Узбекистане местный житель подозревается в убийстве семьи из четырех человек и строителя. Об этом сообщили пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Трагедия случилась в Кибрайском районе Ташкентской области в ночь с 28 на 29 июля.
Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.
В пресс-службе отметили, что мужчина расправился с отцом семейства, его сыном, двумя дочерьми, а также строителем, работавшим в доме, передает Газета.uz.
Вестник Кавказа
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