В Кибрае мужчина убил семью из четырех человек и строителя

В Узбекистане местный житель подозревается в убийстве семьи из четырех человек и строителя. Об этом сообщили пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Трагедия случилась в Кибрайском районе Ташкентской области в ночь с 28 на 29 июля.

Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.

В пресс-службе отметили, что мужчина расправился с отцом семейства, его сыном, двумя дочерьми, а также строителем, работавшим в доме, передает Газета.uz.