Локдаун вводят в столице Казахстана

В пяти крупных городах Казахстана, где ужесточают карантинные меры, не будут вводить систему Ashyq и отменят курсирование общественного транспорта в будние дни, сообщает пресс-служба комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики.

Отмечается, что карантин ужесточат в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, поскольку на эти города приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по Казахстану.

Для стабилизации обстановки все точки предпринимательства, которые не подключены к системе Ashyq, приостановят свою деятельность.

По информации комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана, общественный транспорт вышеупомянутых городов не будет подключен к Ashyq.

"Введение дополнительных ограничений в отношении общественного транспорта в настоящее время не предусмотрено", - сказано в сообщении.