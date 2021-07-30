Стало известно, какой будет погода в Узбекистане в выходные

Синоптики Узгидромета прогнозируют смену погоды в предстоящие выходные.

Понижение температуры воздуха, которое началось в республике в середине прошлой недели, сохранится в пятницу и субботы. Ожидается небольшая переменная облачность. Температура воздуха в дневные часы - 32-37 градусов, ветер местами может достигать 17-22 м/с.

Локальные дожди могут привести к селям 30-31 июля в предгорных и горных районах Андижанской, Наманганской, Ферганской областей.

"1 августа прохладные воздушные массы начнут смещаться на восток. На смену им придут горячие и сухие воздушные массы из Ирана. Днем ожидается повышение температуры воздуха до 35-40 градусов. При этом в горных районах республики местами возможны кратковременные дожди, грозы", - рассказали синоптики.