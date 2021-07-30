Ставрополье сортирует до 90% отходов

В Ставропольском крае за первое полугодие было отсортировано почти 90% всех твердых коммунальных отходов.

По данным пресс-службы краевого министерства ЖКХ, в настоящее время в регионе действуют более десятка мусоросортировочных комплексов, общая мощность которых составляет порядка двух миллионов тонн отходов в год.

"Параллельно с ростом показателя обрабатываемых отходов снижается доля отходов, направляемых на захоронение, и, следовательно, негативное воздействие на окружающую среду", - сказал глава краевого министерства ЖКХ Роман Марченко, отметив, что вторичное сырье опасные отходы ставропольцы могут сдать в спецпункты приема, перечень которых размещен на официальном сайте министерства.