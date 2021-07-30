В НБА перебрался еще один баскетболист из Грузии

Грузинский баскетболист Сандро Мамукелашвили будет играть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В Нью-Йорке на арене "Нетс" "Барклайс-центр" состоялся драфт НБА. "Милуоки Бакс" выменяли грузинского баскетболиста у "Индианы Пэйсерс". 22-летний спортсмен был выбран 24-м номером второго тура (в сумме - 54-м).

Под первым номером "Детройт Пистонс выбрали разыгрывающего Кейда Каннингема. Турок Алперен Шенгюн и восходящая звезда Евролиги-2021 испанец Усман Гаруба присоединились к "Хьюстону".

Напомним, Сандро Мамукелашвили - седьмой грузин в истории, выбранный на драфте НБА. До сегодняшнего дня в лиге выступали Владимир Стефания, Николоз Цкитишвили, Заза Пачулия, Торнике Шенгелия и Гога Битадзе.