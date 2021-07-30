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Генконсульство РФ в Анталье призывает готовиться к возможной эвакуации россиян

Генконсульство РФ в Анталье призывает готовиться к возможной эвакуации россиян

Генеральное консульство России в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции российских граждан.

Также в ведомстве указали на то, что россияне не пострадали в результате лесного пожара в районе Мармариса в Турции.

Кроме того, в Генконсульство РФ не поступало обращений от российских граждан, находящихся в Бодруме, где накануне в непосредственной близости от отелей горел лес.

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Вестник Кавказа

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