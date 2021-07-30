Азербайджан завоевал первую медаль на Олимпиаде в Токио

Дзюдоистка из Азербайджана Ирина Киндзерская заняла третье место на Олимпийских играх в Токио.

В утешительном финале за бронзу азербайджанская спортсменка одержала досрочную победу над представительницей Китая Шиянь Ксю

Стоит отметить, что это первая медаль Азербайджана на Олимпиаде.

Ранее в активе 30-летней Киндзерской была бронза мирового первенства 2017 года, бронза и серебро чемпионатов Европы 2019 и 2020 годов.