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Раскрыта статистика заболеваемости вакцинированных "ЭпиВакКороной"

Раскрыта статистика заболеваемости вакцинированных &quot;ЭпиВакКороной&quot;

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о том, сколько человека заболели коронавирусом после  вакцинации "ЭпиВакКороной"

"Среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых", - сказал он, передает "Интерфакс".

Далее специалист отметил, что окончательные данные пострегистрационных клинических исследований и гражданского применения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" будут обнародованы осенью.

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Вестник Кавказа

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