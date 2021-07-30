Раскрыта статистика заболеваемости вакцинированных "ЭпиВакКороной"

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о том, сколько человека заболели коронавирусом после вакцинации "ЭпиВакКороной"

"Среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых", - сказал он, передает "Интерфакс".

Далее специалист отметил, что окончательные данные пострегистрационных клинических исследований и гражданского применения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" будут обнародованы осенью.