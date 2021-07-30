Эпидемиологи допускают введение ограничений в Грузии из-за COVID-19

В Грузии существует вероятность введения ограничений на фоне резкого роста распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщают эпидемиологи.

По их словам, эта неделя решающая как в плане вакцинации, так в плане оценки числа инфицированных и прогноза последующих дней.



"Нужно больше привитых людей, больше осторожности, чаще использовать маски, особенно в закрытом пространстве…", - заявил медицинский директор Тбилисской детской клиники имени М.Иашвили Иване Чхаидзе.

Он подчеркнул, что нужно также перестать устраивать и посещать вечеринки, свадьбы, поминки, поскольку нахождение в одном пространстве с 2-3 людьми, инфицированными дельта штаммом коронавируса вполне достаточно для того, чтобы десятки людей были инфицированы.

В свою очередь, эпидемиолог Отар Чокошвили отмечает, что страна еще не достигла пика распространения коронавируса. "Сложно сказать, когда мы достигнем пика, но для этого понадобится несколько недель. Если количество случаев будет быстро расти, положение уже очень усложнится", - цитирует специалиста "Грузия Online".

Он отметил, что это может привести к росту смертности, в связи с чем Грузия будет вынуждена ввести ограничения.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 413 тыс случаев заражения. Справились с болезнью более 379 тыс человек, умерли – 5768.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 196 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.