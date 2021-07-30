В России коронавирус подтвердился еще у 23 564 человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 23,5 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 564 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 013 (8,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заболевания подтвердилось в Москве - 3 481, в Санкт-Петербурге - 1 916? в Московской области - 1 453. В Крыму 383 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 312, в Краснодарском крае - 263, в Дагестане - 198, в Чечне - 122, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 65, в Карачаево-Черкесии- 58, в Адыгее - 56, в Ингушетии - 56.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных в России достигло 6 242 066 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 20 485 человек, за весь период - 5 588 848 человек.

Умерли за сутки 794 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 157 771 человек.