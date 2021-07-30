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Фальшивомонетчики орудовали на Ставрополье

Фальшивомонетчики орудовали на Ставрополье

Ставропольские правоохранители задержали двоих жителей Невинномысска по делу о хранении фальшивых денежных купюр. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что местная жительница вступила в преступный сговор со своим знакомым.

Он отправил ей по почте двадцать поддельных купюр по 5000 рублей, полученные фальшивки девушка хранила их у себя дома и планировала сбыть.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд.

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