Пострадавшим в лесных пожарах в Турции выплатят компенсации

Руководство Турции с 31 июля будет производить выплаты пострадавшим в результате лесных пожаров, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Взамен сгоревших деревьев мы посадим новые, но ушедших из жизни вернуть не удастся. Мы также намерены возместить ущерб нашим гражданам. С субботы начнутся частичные выплаты, специально для этого завтра будет работать государственный банк "Зираат", - сказал министр в эфире телеканала TRT.

Напомним, что лесные пожары в Турции начались в среду в провинции Анталья, в четверг возгорания вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям республики, число погибших достигло четырех.