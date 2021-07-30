В Азербайджане успешно скомбинировали вакцины "Спутник V" и AstraZeneca

Комбинация вакцины компании AstraZeneca и первого компонента российской вакцины "Спутник V" не вызывает серьезных побочных реакций, показало исследование, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Азербайджане начались в феврале 2021 года, на сегодняшний день вакцинированы 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается. Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации", - отмечается в сообщении.

Первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник V" в Азербайджане будут опубликованы в августе.