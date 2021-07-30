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В Турции локализовано 57 очагов возгорания из 71

В Турции локализовано 57 очагов возгорания из 71

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли сообщил о том, что в стране локализовано 57 из 71 очага возгорания.

"В результате пожаров погибли четыре человека, трое в Анталье и один в Мугле", - сказал он, выступая в эфире телеканала TRT.

Далее министр отметил, что борьба с огнем продолжается в шести провинциях, включая курортные Анталью и Муглу.

Ранее стало известно, что в Турции было локализовано 42 из 63 очагов возгорания.

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Вестник Кавказа

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