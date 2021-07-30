В Казахстане существенно подорожает рис

Кызылординские рисоводы предупреждают о том, что в этом году урожай будет плохим, в связи с этим рис с республике может сильно подорожать, передает телеканал "Хабар24".

В этом году площади, выделенные под рис, оказались на 6,6 тыс га меньше, чем в прошлом. Кроме того, подорожали удобрения, топливо и запчасти для техники. На урожае скажется и маловодье - из-за острой нехватки поливной воды уже засохло около 70 га.

"Мы считаем, что реальная цена на рис должна быть на уровне 400 тенге. Себестоимость сильно повысилась. Из-за маловодья который год уже сокращаем посевные площади. Чтобы обеспечить поля водой, закупили дорогостоящие насосы. Очистили оросительные каналы. У нас работают 270 человек, а в сезон – до 300. Всем нужно платить зарплату вовремя", - рассказал главный специалист товарищества Сабит Прманов.

В Казахстане рис входит в список из 19 социально-значимых товаров. В настоящее время предельная цена на рис, установленная государством, составляет 275 тенге.