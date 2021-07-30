США поставили в Узбекистан 3 млн доз вакцины Moderna

Самолет с большой партией вакцины от коронавируса Moderna ранним утром в пятницу приземлился в Ташкенте.

Вакцина была доставлена спецрейсом из штата Алабама (США), в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX в Ташкент на безвозмездной основе привезли более 3 млн доз препарата, сообщает Минздрав Узбекистана.

Вакцину равномерно распределят между регионами республики. Moderna вводится двумя дозами с рекомендуемым промежутком 28 дней.