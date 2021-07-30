Автобусы столкнулись на светофоре в Москве

Один автобус врезался в другой на светофоре в Москве, информирует столичный департамент транспорта, уточняя, что в результате ДТП пострадали два человека.

"Сегодня около 10 часов утра в районе дома № 28 по Пятницкому шоссе произошло ДТП автобуса частного перевозчика ООО "Красногорск-Авто", следовавшего по 829к маршруту, с автобусом Мосгортранса, следовавшим по 267 маршруту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Уточняется, что "автобус частного перевозчика въехал в стоящий в ожидании разрешающего сигнала светофора автобус Мосгортранса". Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Причины аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.