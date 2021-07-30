В Турции оценили ситуацию с лесными пожарами

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что от лесных пожаров пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуировано. Далее он отметил, что в настоящее время ситуация улучшается. В частности, ведутся работы по восстановлению подачи электричества.

"В ситуации с пожарами есть тенденция к улучшению. Продолжаются 20 пожаров в шести провинциях, к их тушению привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, 4 тысячи пожарных", - приводит слова Пакдемирли РИА Новости. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.

Глава ведомства также обратил внимание на то, что многое зависит от того, насколько успешной будет борьба с огнем в пятницу.